Политик должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Алексей Навальный прекратил голодовку.

Читайте такжеВ Белом доме прокомментировали возможность новых санкций против РоссииОб этом он сообщил в Instagram.

Политик рассказал, что благодаря огромной поддержке людей к нему допустили врачей.

"Спасибо вам - сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом. Мне делают исследования и анализы и отдают результаты и заключения. Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: “через минимальное время лечить будет некого”... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания", - говорится в обращении.

Оппозиционер отметил, что еще одним аргументом для прекращения голодовки стало то, что в знак солидарности с ним голодовку объявили несколько людей, включая представителей “Матерей Беслана”.

"Друзья, мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из-за меня испытывал физические страдания. Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю - у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи", - отметил Навальный.

Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление.

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Автор: Людмила Жерновская