Сенатор от Республиканской партии отреагировал на заявления Трампа о готовности переговоров с Путиным.

Кремлевский диктатор Владимир Путин — военный преступник, который должен пожизненно сидеть в тюрьме, еслии вовсе не быть казненными, считает сенатор-республиканец Роджер Уикер.

"Трамп считает, что Путин хочет мира. Что ж, я читал брошюру в школе под названием "Можно ли доверять россиянам"... Думаю, россиянам можно доверять только в том, что они будут действовать в свою пользу. Но Путин нарушил все принципы международного права", - ответил он на вопрос репортера CNN.

Председатель комитета по вопросам Вооруженных сил "разошелся во взглядах" с президентом США Дональдом Трампом, относительно переговоров с РФ.

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Ранее УНИАН сообщал, что Путин и Трамп могут встретиться до конца февраля. Песков добавил, что для встречи Путина и Трампа потребуется "определенная подготовка по линии МИД".

Кроме того, Трамп неправдиво обвинил Зеленского в начале войны против России. Заявления Трампа повторяли российский нарратив о том, что Украина спровоцировала полномасштабное вторжение почти три года назад. Затем он поддержал требование России о проведении выборов в Украине как части сделки о прекращении огня.

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