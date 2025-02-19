Президент США повторил российские нарративы и накинулся с критикой на Украину.

Президент США Дональд Трамп неправдиво обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он начал войну против России, ответив на жалобы, что Украину не пригласили на российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

"Сегодня я услышал, что нас не пригласили. Ну, вы были там три года. Вы должны были закончить это три года назад - вы никогда не должны были начинать это. Вы могли бы договориться", - отметил он и добавил, что "еще несколько лет назад даже неопытный переговорщик мог бы решить этот вопрос без потери человеческих жизней и городов".

Заявления Трампа повторяли российский нарратив о том, что Украина спровоцировала полномасштабное вторжение почти три года назад, пишет The Times. Затем он поддержал требование России о проведении выборов в Украине как части сделки о прекращении огня. Это вызывает опасения, что Кремль может попытаться манипулировать голосованием для установки пророссийского кандидата.

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Однако Трамп также заявил, что ему лично нравится Зеленский: "Он хороший человек. Но мне не важны личные симпатии. Мне важно, чтобы работа была сделана. Сейчас у вас есть руководство, которое допустило войну".

Зеленский же обвинил американских переговорщиков в том, что они пытаются решить будущее его страны без консультаций с Украиной, и заявил, что в этом процессе должны принимать участие Европейский Союз, Турция и Великобритания.

В тот момент, когда отсутствуют какие-либо признаки того, что Россия готова снизить свои требования или отказаться от контроля над территориями Украины, на которые она претендует как на свои собственные.

"В Киеве опасаются, что Трамп откажется от Украины ради краткосрочного и неустойчивого мира, который может поставить под угрозу и остальную Европу", - говорится в материале.

Другие заявления Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп прокомментировал первые официальные переговоры между американской и российскими сторонами. Он заявил, что Россия "очень хорошо показала себя" и стремится остановить войну.

Кроме того, президент США вновь отметил, что Россия остановила Гитлера и Наполеона. "Я думаю, он хочет прекратить войну. Я это понимаю. Мы говорили долго и упорно. Стив Виткофф был с ним очень долго, около трех часов. Я думаю, он хочет прекратить войну", - сказал Трамп журналистам.

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