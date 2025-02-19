США помогли российскому диктатору выйти из многолетней изоляции, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский довольно неоднозначно оценивает переговоры между представителями России и США, которые накануне состоялись в Саудовской Аравии. Об этом президент Украины сказал во время пресс-конференции, которая состоялась в среду, 19 февраля.

"Соединенные Штаты Америки помогли Путину выйти из многолетней изоляции. Никто не раздражен, мы ко всему готовы", - заявил президент.

По словам Зеленского, в Соединенных Штатах существенно смягчили отношение к российско-украинской войне и даже начали рассматривать Путина в качестве "жертвы".

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"Я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа, потому что все это точно не влияет положительно на Украину... Я думаю, что Путин и "русские" очень радуются, потому что с ними обсуждают вопрос, как с жертвой", - считает президент.

Зеленский также заявил, что нашей стране не нужны гарантии безопасности от россиян, а нужна защита от российской агрессии. Глава государства добавил, что ничего не будет подписывать "просто так, под громкие аплодисменты".

Встреча в Эр-Рияде - что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в Эр-Рияде состоялись первые переговоры США и России после начала полномасштабной российско-украинской войны. Представители РФ уже похвастались первыми результатами, отметив "позитивные" результаты встречи.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева "две большие страны не могут не общаться друг с другом". В свою очередь помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия и США "договорились учитывать интересы друг друга".

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