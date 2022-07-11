Источники, близкие к администрации президента РФ рассказали, что Владимир Путин опасается конкуренции со стороны российский генералов. В ходе войны в Украине некоторые высокопоставленные военные чиновники могут получить "излишнюю популярность". В связи с этим СМИ РФ не освещают действия генералов на фронте, а лишь о "подвигах" рядового состава.
Об этом сообщает "Медуза".
Так, генералы появляются в сюжетах новостей лишь для того, чтобы наградить солдат, или чтобы самим получить медаль. Отмечается, что звания Героя России получили генерал-полковник Александр Лапин и генерал-майор Эседулла Абачев. Это было связано с тем, что Россия в начале июля "взяла под контроль" Луганскую область.
Лапин - командующий Центральным военным округом и группировки войск "Центр", которая занималась захватом области. Он уже попадал под прицел СМИ, когда вручил своему сыну медаль за "освобождение" Черниговской области в день объявления ухода оттуда войск РФ.
Абачев в заявлении Путина назван заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа, однако, по неофициальным данным, он руководитель 2-го армейского корпуса народной милиции самопровозглашенной ЛНР.
Как отмечается, президент РФ опасается, что получив популярность граждан, генералы могут перестать ему подчиняться и даже составят конкуренцию в политике.
По словам источника, Путин помнит генерала Александра Лебедя. В 1990-е будучи широко известным военным чиновником, он занялся политикой и даже занял третье место на президентских выборах в 1996 году. Во втором туре он поддержал президента Бориса Ельцина, получив в обмен должность главы Совета безопасности РФ.
В 1998 году генерала Лебедя избрали губернатором Красноярского края, однако в 2002-м он погиб при вертолетной аварии.
Как ранее сообщал УНИАН, Путин может использовать контрнаступление ВСУ на оккупированные территории, чтобы объявить всеобщую мобилизацию россиян.
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