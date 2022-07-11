Президент РФ опасается, что кто-то из них сможет конкурировать с ним на политической арене.

Источники, близкие к администрации президента РФ рассказали, что Владимир Путин опасается конкуренции со стороны российский генералов. В ходе войны в Украине некоторые высокопоставленные военные чиновники могут получить "излишнюю популярность". В связи с этим СМИ РФ не освещают действия генералов на фронте, а лишь о "подвигах" рядового состава.

Об этом сообщает "Медуза".

Так, генералы появляются в сюжетах новостей лишь для того, чтобы наградить солдат, или чтобы самим получить медаль. Отмечается, что звания Героя России получили генерал-полковник Александр Лапин и генерал-майор Эседулла Абачев. Это было связано с тем, что Россия в начале июля "взяла под контроль" Луганскую область.

Лапин - командующий Центральным военным округом и группировки войск "Центр", которая занималась захватом области. Он уже попадал под прицел СМИ, когда вручил своему сыну медаль за "освобождение" Черниговской области в день объявления ухода оттуда войск РФ.

Абачев в заявлении Путина назван заместителем командующего 8-й армией Южного военного округа, однако, по неофициальным данным, он руководитель 2-го армейского корпуса народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Как отмечается, президент РФ опасается, что получив популярность граждан, генералы могут перестать ему подчиняться и даже составят конкуренцию в политике.

По словам источника, Путин помнит генерала Александра Лебедя. В 1990-е будучи широко известным военным чиновником, он занялся политикой и даже занял третье место на президентских выборах в 1996 году. Во втором туре он поддержал президента Бориса Ельцина, получив в обмен должность главы Совета безопасности РФ.

В 1998 году генерала Лебедя избрали губернатором Красноярского края, однако в 2002-м он погиб при вертолетной аварии.

Как ранее сообщал УНИАН, Путин может использовать контрнаступление ВСУ на оккупированные территории, чтобы объявить всеобщую мобилизацию россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: