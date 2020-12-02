По предварительным данным, после свадьбы жених якобы заподозрил невесту в нецеломудрии.

В Хорезмской области Узбекистана родственники жениха устроили невесте проверку на девственность.

Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на UPL.uz.

Инцидент произошел еще 7 октября в городе Ургенч. Несколько женщин насильно раздели девушку и провели проверку на девственность, снимая происходящее на видео. Сама запись попала в сеть в конце ноября.

По предварительным данным, после свадьбы жених якобы заподозрил невесту в нецеломудрии. Тогда девушку подвергли "экспертизе". Попутно невесту оскорбляли и допрашивали. Однако отчим девушки считает, что все было инсценировано с целью шантажа.

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"Происходили необъяснимые вещи. Ясно, что все было спланировано заранее. У кого в кишлаке среди ночи окажутся медицинские перчатки… И на это глаза закроем. Но, опубликовав видео в интернете, они опозорили всех хорезмийцев. Мне звонят даже из Турции, предлагают помощь", - говорит Нуриддин Рахимов.

По словам отчима, после свадьбы его семья узнала, что жених ранее был судим за изнасилование. Мужчина также рассказал о том, что сторона жениха требовала от него денег на расходы на свадьбу, после того как он не смог отдать им деньги, они опубликовали видео в сети.

По информации издания Eltuz.com, снимавшие видео граждане задержаны. Следствие ведется в отношении девяти человек.

Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!!!

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Автор: УНИАН