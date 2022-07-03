Александр Лукашенко увидел "руку Запада" в протестах в Узбекистане.

Александр Лукашенко заявил, что новая стычка "в борьбе за передел мира" произойдет в Центральной Азии. В частности, он указал на Узбекистан, где начались массовые протесты.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

По его словам, якобы Запад "бомбит тех, кто подымает голову".

"Причина в зарождении новых отношений в мире, многополярности. Сегодня идет борьба не только за наше постсоветское пространство, его европейскую часть, сегодня развернулась борьба за Среднюю Азию, где и наши бывшие советские республики", - заявил Лукашенко.

При этом он указал, что после Казахстана якобы начали "качать" Узбекистан

"И сегодня уже заявляют, что там иностранцы приложили руку. Не уйдут они и от Казахстана. Там сложная ситуация", - уверен Лукашенко.

Теперь якобы Центральная Азия оказалась "между двух огней".

Протесты в Узбекистане - что известно

В автономной республике Каракалпакстан в Узбекистае прошел редкий публичный протест против запланированной конституционной реформы, которая изменит ее статус. В новой редакции конституции больше не будет упоминаться суверенитет Каракалпакстана или право на отделение.

Массовые протесты вспыхнули уже 1 июля. По предварительным данным, митинги жестоко разгоняют, в результате есть пострадавшие и возможно погибшие.

2 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил отказаться от изменений в конституцию.

Протесты в Казахстане: что известно

В Казахстане со 2 января начались акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введение демократических изменений. Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС. Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи в "наведении порядка" в ОДКБ. Россия, Беларусь и Армения отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

10 января в Казахстане был объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. Точное количество погибших неизвестно. В тот же день Токаев заявил, что в стране была совершена попытка госпереворота, но конституционный порядок в стране восстановлен. По словам президента, в Казахстане развернуты коллективные "миротворческие" силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

15 января в России заявили о возвращении восьми самолетов с "миротворцами" из Казахстана.

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