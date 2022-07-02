При этом он не упомянул, что способствует российской армии обстреливать ракетами украинские города с территории Беларуси.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что не стремится воевать в Украине.

Об этом Лукашенко заявил на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну в Украине. Цель одна - одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину", - заявил Лукашенко.

Вместе с тем, Лукашенко кажется, что в Украине якобы будут "рады" тому, чтобы белорусские войска войдут на территорию Украины.

"Они были бы рады (я это знаю точно), если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано "оттуда", и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше он будет кричать на весь мир о зверствах "фашистов из России и Беларуси". Еще раз повторяю вам то, что говорил год и больше назад: мы не стремимся воевать в Украине. Нам эта война абсолютно не нужна", - утверждает Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, с 22 июня в Гомельской области Беларуси продолжаются мобилизационные учения белорусских войск.

24 июня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник отметил, что угроза наступления на Украину войск из Беларуси остается.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, пока признаков формирования ударных группировок на территории Беларуси нет, в то же время есть информация о возможных провокациях, в частности, направлении в Украину из Беларуси диверсионно-разведывательных групп.

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