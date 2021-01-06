Сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената.

Действующий президент США Дональд Трамп призвал протестующих поддержать полицию и действовать мирно.

Читайте такжеСторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который утверждает результаты выборов в США (фоторепортаж, видео)Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте в среду, 6 января.

Ранее сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.

Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.

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Автор: УНИАН