Ранее сторонники Трампа сумели ворваться в здание Капитолия, где располагается Конгресс.

В Вашингтоне вводится комендантский час. Подобное решение власти приняли на фоне протестов, которые проходят вблизи здания Капитолия.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации СМИ, о введении ограничений объявила мэр Вашингтона Мюриел Баузер. Комендантский час будет действовать в округе Колумбия с 18:00 до 6:00 по местному времени.

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Протесты в США: что происходит

Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.

В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых.

Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.

Победа Джо Байдена на выборах в США: что известно

3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.

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Автор: Юрий Годован