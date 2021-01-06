Протесты в Вашингтоне / фото REUTERS
В Вашингтоне вводится комендантский час. Подобное решение власти приняли на фоне протестов, которые проходят вблизи здания Капитолия.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации СМИ, о введении ограничений объявила мэр Вашингтона Мюриел Баузер. Комендантский час будет действовать в округе Колумбия с 18:00 до 6:00 по местному времени.
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Протесты в США: что происходит
- Сторонники Дональда Трампа, которые проводили митинг в Вашингтоне, прорвались в здание Капитолия. Там члены Конгресса намеревались утвердить результаты выборов президента США и победу на них Джо Байдена.
- В результате произошли стычки с полицией, известно о стрельбе и раненых.
- Спикер Палаты представителей США, один из лидеров демократов Нэнси Пелоси попросила ввести войска Национальной гвардии для очистки и защиты Капитолия.
Победа Джо Байдена на выборах в США: что известно
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы. Согласно последним подсчетам, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.
- 4 января появилась аудиозапись телефонного разговора, в котором Трамп требовал от секретаря штата Джорджия республиканца Брэда Раффенспергера найти достаточно голосов, чтобы отменить результаты выборов в штате, где победил Джо Байден.
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