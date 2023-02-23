По мнению россиян, украинцы переоденутся в форму оккупантов и инсценируют наступление с территории Приднестровья.

Минобороны России придумало новые обвинения в сторону Украины. Теперь там утверждают, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.

"В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Там утверждают, что украинцы хотят инсценировать наступление россиян с территории Приднестровья, чтобы искусственно создать повод для вторжения. Для этого украинские защитники якобы переоденутся в форму российских военных.

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В Молдове уже отреагировали на фантазии Минобороны РФ. В частности, опровергли выдумки россиян. В правительстве страны призвали оставаться спокойными и верить только достоверной информации.

"Государственная власть не подтверждает информацию, распространенную сегодня утром Министерством обороны России. Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано", - говорится в заявлении правительства.

Ситуация с Приднестровьем

В прошлом году сообщалось, что депутат от партии власти Молдовы "Действие и солидарность" Оазу Нантой считает, что приднестровский конфликт нельзя разрешить путем дипломатических переговоров. Он предлагает НАТО и Украине решить конфликт силой.

20 февраля новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда будет готова помочь Молдове в решении ситуации с Приднестровьем. В частности, если РФ использует эту территорию для открытия еще одного фронта.

Военный обозреватель и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что в случае соответствующего обращения со стороны Молдовы, Украина может решить проблему Приднестровья "за трое суток".

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