Мужчина считает, что ему повезло, но все равно пожаловался на действия "омоновцев".

Водитель из Минска, который ранее был задержан белорусским ОМОН, рассказал о жестких действиях силовиков во время и после задержания.

Об этом сообщает TUT.BY.

Видео с задержанием было опубликовано в сети еще 13 августа: на нем милиционер сначала бьет дубинкой проезжающий мимо автомобиль, а после при помощи еще четверых силовиков задерживает водителя, который вышел из машины.

Мужчина говорит, что в тот день просто проезжал по улице, не принимая участия в протестах. В потоке ехали другие машины, которые сигналили.

"И вот когда я проезжал мимо омоновца, который стоял между автобусом и экипажем ГАИ, тот неожиданно ударом дубинки сломал мне зеркало. На видео могло показаться, что он попал по лобовому стеклу, но это не так. Непонятно, почему он выбрал именно мою машину, потому что передо мной пару авто проехали, на них он внимания не обратил. Видно, моя машина была повыше, ее удобно было ударить", - рассказывает минчанин

По его словам, он остановился в десятках метров от машины ГАИ с намерением зафиксировать у инспекторов факт нанесения повреждений. Вскоре к нему подошли сначала трое силовиков, потом еще двое.

"Я только спросил у них: "Вы что творите?". Они мне сказали: "Выбирай - или домой, или в РОВД". Я сказал, что только зафиксирую у ГАИ повреждения и поеду домой. Обошел свою машину и направился к экипажу ГАИ. Но неожиданно меня схватили сзади за горло и вчетвером поволокли в автобус. Со мной даже не разговаривали, только орали. И били. Надели наручники, бросили на пол, и я лежал головой вниз. За малейший звук или слово били дубинками. Там еще стояли щиты, и мы - нас там было человек пятнадцать - боялись, что они ими начнут нас долбить. Это было очень страшно", - говорит мужчина, добавляя, что в таком положении задержанные пробыли до полуночи.

Впоследствии задержанных вывезли на кольцевую дорогу Минска и по одному высаживали из автобуса на расстоянии 500 метров.

"После того, как меня высадили, я добрался до кафе на кольцевой, там у какого-то парня попросил телефон и позвонил жене. Она меня и забрала", - добавил он.

В результате избиения у мужчины была разбита голова, повреждена нога и появилась рана в районе уха. Спустя несколько дней он начал искать свою машину и нашел ее на штрафстоянке с полностью высаженным аккумулятором.

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Минчанин рассказал, что обратился в Следственный комитет с заявлением, уже дал показания на действия силовиков. Сейчас он должен заплатить 102 белорусских рубля за эвакуацию машины, 39 рублей за услуги хранения на штрафстоянке.

"Я ходил к начальнику ГАИ Фрунзенского района, он мне выписал разрешение забрать машину. Но мне ее не хотели отдавать, говорили сначала оплатить штраф. Но я сказал, что, во-первых, сейчас у меня просто нет денег. А во-вторых, пусть сначала в ситуации разберется Следственный комитет, а потом уже будем что-то решать со штрафами", - сказал он.

Свой комментарий на видео задержания дала пресс-служба белорусского МВД.

"Гражданин, не согласный с действиями сотрудников органов внутренних дел, имеет право обратиться в Следственный комитет либо прокуратуру для проведения проверки", - заявили в ведомстве.

Сам пострадавший считает, что ему повезло: машина почти не пострадала, а его, хоть и избили, но в итоге отпустили. Сейчас он ждет ответа от силовиков.

Протесты в Беларуси: что происходит в стране

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси.

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Автор: Юрий Годован