«Путина в отставку!»: в Хабаровске прошли новые протесты (фоторепортаж)
В Хабаровске прошли новые протесты в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. К привычным лозунгам «Свободу!» участники митинга добавили «Путина в отставку!».
Об этом сообщает оппозиционный в России телеканал Дождь.
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Это уже 22-й день протестов в городе. По официальным данным, в акции принимали участие более трех тысяч человек – вопреки дождю.
Люди, среди прочего, выступают против назначения нового руководителя края Михаила Дегтярева. К лозунгам «Я/Мы Сергей Фургал» и «Россия, выходи!» добавились скандирование «Путина в отставку», «Дегтярев, уходи» и «Позор!» в адрес полиции.
Накануне в Хабаровске прошли первые аресты: арестовали блогера, который рассказывал о протестах в YouTube и водителя «фургалоавтомобиля» – обоих признали виновными в создании помех движению в ходе массовой акции.
Как сообщал УНИАН, российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что недовольство властью в России растет, но все протесты ни к чему не приводят, поскольку население боится, что будет еще хуже.
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