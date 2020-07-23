Адвокат Полозов назвал главную причину, по которой все протесты в России заканчиваются ничем

Правозащитник полагает, что каких-то последствий текущих протестов не будет, хотя они будут идти в «вялотекущей манере».

Недовольство властью в России растет, но все протесты ни к чему не приводят, так как население боится, что будет еще хуже.

Об этом в интервью УНИАН рассказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов. Он отмечает, что глубинное недовольство существует у населения России, поскольку с конца 2011 года, а не 2014 года, как многие думают, доходы россиян падают, экономика растет медленно или, как говорят в РФ, «растет» отрицательно.

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«Власти не могут людям предложить ничего, кроме репрессий и ужесточения политического режима. Отсутствует выборность, отсутствуют суды. Естественно, людям это не нравится, поэтому недовольство в разных местах периодически проявляется. Это не история сегодняшних дней в Хабаровске или Москве. Вспомните, год назад молодые люди ходили на акции по поводу выборов в Московскую городскую Думу. В результате были и уголовные дела, и сроки. До этого были протесты против строительства мусорного полигона Шиесе, до этого протестовали Ингушетии. Еще были дальнобойщики с протестом против системы «Платон»...», – отметил адвокат.

Полозов подчеркнул, что большинство россиян, несмотря на недовольство, боятся, что будет еще хуже, если что-то поменять. «Они исходят из принципа: Путин – зло, но лучше так, ведь иначе на кремлевский трон сядут солдаты НАТО и будет совсем плохо. Людей через телевизор закормили этими истериями, и они этого боятся. Протесты не организованы по стране, и власть может их подавлять, перекидывая свои ресурсы. Тем более, что на поддержание силового аппарат тратятся гигантские средства, и можно затушить все эти пожары или дубинками Росгвардии, или работой с местными элитами и подкупом, как это бывало на Кавказе или как это происходило в Крыму. Ведь часть крымскотатарского населения, хоть и не значительная, за блага перешла на сторону оккупантов», – объяснил Полозов.

Правозащитник полагает, что каких-то последствий текущих протестов не будет, хотя они будут идти в «вялотекущей манере».

«Власть будет подавлять их, и градус недовольства будет расти, но вряд ли пока достигнет критической точки. Когда будет эта точка бифуркации, не знает никто, но у российской власти пока есть, в том числе, большой финансовый ресурс для того, чтобы удерживать бразды правления. Речь идет о том же Фонде национального благосостояния, который, при необходимости, потратят на армию, полицию и аппарат для подавления любых протестов», – резюмировал адвокат.

Как сообщал УНИАН, в российском Хабаровске вспыхнули масштабные протесты в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного в Москве 10 июля. Во время митингов местные жители высказывали недовольство политической системой в РФ и выкрикивали антипутинские лозунги.

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