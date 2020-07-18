На улицы российского Хабаровска вышли до 50 тысяч россиян – требовали "свободу" (фото)

Неделю назад в Хабаровске прошла такая же акция в поддержку Фургала с участием от 5 до 10 тысяч граждан.

От 20 до 50 тысяч россиян вышли на улицы городов Хабаровского края (Россия) на поддержку их губернатора Сергея Фургала, арестованного в Москве 10 июля.

Митинг начался около 11:00 по киевскому времени. Как пишут местные СМИ, полиция в проведение мероприятия не вмешивалась. Сообщений о задержанных нет.

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Во время движения колонны люди скандировали: "Свободу", "Честный суд". Одиночные участники шествия выкрикивали лозунги против системы и Путина.

Позже россияне разбились на группы и выступали возле зданий государственных органов с просьбой отпустить «их» губернатора и отцепиться от края.

Неделю назад в Хабаровске прошла такая же акция в поддержку Фургала с участием от 5 до 10 тысяч граждан. Тогда участники акции скандировали «Путина в отставку» и «Путин – вор». Людей не остановила даже полиция, перекрывшая местную площадь, где должен был проходить митинг, якобы из-за карантинных ограничений.

Фургал был выдвинут в губернаторы от ЛДПР (партии, которая в целом является лояльной к Кремлю) и победил в 2018 году во втором туре выборов губернатора от правящей партии «Единая Россия» Вячеслава Шпорта.

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