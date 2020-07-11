В России десятки тысяч протестующих скандировали "Путина в отставку" (фото, видео)

Во время массового шествия россияне вспомнили о всех политзаключенных и задержанных по указанию Кремля журналистах.

От 5 до 35 тысяч жителей Хабаровска и Хабаровского края (Россия) вышли сегодня на улицы поддержать задержанного губернатора региона Сергея Фургала, которого суд Москвы арестовал 10 июля. Чиновника подозревают в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах.

Об этом сообщает Медиазона.

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Участники акции скандировали «Путина в отставку» и «Путин – вор». Людей не остановила даже полиция, перекрывшая местную площадь, где должен был проходить митинг, якобы из-за карантинных ограничений.

На этот раз копы протестующих не задерживали, те прошли круг в центре города, выкрикивая лозунги оппозиционных политиков. Позже группа демонстрантов двинулась к ОГА с требованием освободить из-под стражи губернатора. Вскоре к ним вышли представители местной власти, но пришедшие их перекричали.

Также во время массового шествия россияне вспомнили о всех политзаключенных и задержанных по указанию Кремля журналистах.

Ранее УНИАН писал, что в России вступили в силу поправки к Конституции, которые «обнуляют» президентские сроки Путина.

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