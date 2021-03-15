На акцию против политики правительства Нидерландов и карантинных ограничений собрались несколько тысяч человек, хотя мероприятие разрешили только для 200 участников.

В Гааге полицейские жестко разогнали акцию протеста против карантинных ограничений.

Правоохранители разогнали участников акции водометами и с привлечением конных подразделений, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагентство dpa.

Отмечается, что на акцию против политики правительства Нидерландов и карантинных ограничений, которая состоялась 14 марта на центральной площади города, собрались несколько тысяч человек, хотя мероприятие разрешили только для 200 участников.

Из-за несоблюдения карантинных правил правоохранители требовали от участников митинга разойтись, однако те отказались. В конце концов, полицейские на лошадях с собаками и дубинками разогнали протестующих, также правоохранители применили против толпы водометы. Многие демонстранты использовали зонтики, чтобы защититься от воды.

По данным полиции, было задержано около 20-и протестующих.

Акция состоялась накануне выборов в парламент Нидерландов.

В последние месяцы в стране после введения комендантского часа состоялись крупнейшие за последние годы акции протеста и беспорядки.

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Автор: Инна Андалицкая