Всего ОМОН задержал более сотни участниц протеста / REUTERS
В Минске силовики разогнали женский марш.
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Как сообщает белорусская редакция "Радио Свобода", на одной из улиц силовики окружили участниц марша.
Женщины, заблокированные силовиками, стояли в оцеплении и громко кричали. После этого их начали задерживать с применением силы.
Участницы марша, которые сопротивлялись, волочили по асфальту.
Всего было задержано более 100 человек. Их поместили в автозаки и увезли в отделения милиции.
Многим женщинам во время разгона акции и задержаний стало плохо.
Многим женщинам во время разгона акции и задержаний стало плохо / REUTERS
Справка УНИАН
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Женские марши проходят в Минске каждые выходные.
Иллюстрация REUTERS
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