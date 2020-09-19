Всего во время разгона женского марша было задержано более 100 человек.

В Минске силовики разогнали женский марш.

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Как сообщает белорусская редакция "Радио Свобода", на одной из улиц силовики окружили участниц марша.

Женщины, заблокированные силовиками, стояли в оцеплении и громко кричали. После этого их начали задерживать с применением силы.

Участницы марша, которые сопротивлялись, волочили по асфальту.

Всего было задержано более 100 человек. Их поместили в автозаки и увезли в отделения милиции.

Многим женщинам во время разгона акции и задержаний стало плохо.

Справка УНИАН

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Женские марши проходят в Минске каждые выходные.

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Автор: Виктория Токарева