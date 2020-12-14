По словам лидера белорусской оппозиции, Европа не может закрывать глаза на все, что происходит в Беларуси.

26-летнее правление Александра Лукашенко в Беларуси может закончиться до весны. В этом уверена лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Как пишет Politico она заверила, что стратегия борьбы с Лукашенко не изменилась: "Давление, переговоры и новые выборы". Издание напоминает, что после сомнительных выборов в августе Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.

"Мы до сих пор на первом шаге, это давление изнутри и снаружи. Было бы наивно верить в то, что Лукашенко просто так уйдет", - сказала она.

Читайте такжеБеларусь закрывает на выезд наземную границу: кого выпустят из страныНесмотря на длительные и масштабные протесты, давний лидер Беларуси до сих пор у власти. В минувшее воскресенье более 300 демонстрантов были задержаны во время различных маршей в Минске и других крупных городах.

"Я не могу предсказать будущее. Но важна воля людей. Я думаю, мы можем победить до весны. Но как знать, это может произойти и на следующей неделе", - считает Тихановская.

Перед поездкой в Берлин она призвала Европу оказать белорусским протестам большую поддержку. В частности, она хотела бы, чтобы ЕС ввел более жесткие санкции против государственных компаний Беларуси.

"Для нас сейчас более важна европейская поддержка. Голос Европы до сих пор не был очень громким. Народ Беларуси немного разочарован этим. Европа не может закрывать глаза на все, что происходит в Беларуси", - подчеркнула она.

Ситуация в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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Перевод: Лесь Дымань