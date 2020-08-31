Его трогательную речь засняли очевидцы.

В Беларуси парень сделал предложение своей девушке во время Марша мира и независимости 30 августа, в день рождения президента Александра Лукашенко.

Читайте такжеМарш в Беларуси: ОМОН заблокировал протестующих в центре Минска, произошли столкновения (видео)Видео опубликовало издание TYT.BY.

«Мы сей час все находимся среди наших людей. Среди тех, кто нам близок по духу, среди друзей и братьей. Это наши люди, это наша страна, новая страна, которую мы создадим. И я тоже хочу сегодня что-то создать», – отметил молодой человек, вручая кольцо своей девушке.

Марш мира и независимости: хронология

В Беларуси продолжаются протесты против результатов президентских выборов 9 августа, которые участники уличных акций считают сфальсифицированными в пользу Александра Лукашенко.

В воскресенье, 30 августа, в Минске тысячи демонстрантов пришли к Дворцу независимости - резиденции президента Лукашенко, однако силовики оцепили подходы к нему.

Очевидцы в Минске заметили гусеничную военную технику.

Ранее организаторы мероприятия призывали всех желающих приготовить «подарки» и отнести их Лукашенко, у которого был день рождения.

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Автор: Катерина Шварц