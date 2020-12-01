Генсек НАТО подчеркивает, что Россия не должна вмешиваться в демократический процесс или пытаться подавлять волю белорусского народа.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Читайте такжеВ Беларуси на воскресной акции протеста задержали более 330 человек – правозащитникиОб этом Столтенберг сообщил во время онлайн-пресс-конференции в рамках двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое происходит 1-2 декабря в режиме видеоконференции.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси. Будущее Беларуси должно решаться народом Беларуси. Мы, конечно, обеспокоены тем, что мы видим подавление мирных демонстрантов и недостаток уважения к фундаментальным демократическим правам в Беларуси", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи генсек НАТО заявил, что не должно быть иностранного вмешательства в дела этой страны.

"Россия не должна вмешиваться в демократический процесс или пытаться подавлять волю народа в Беларуси", - отметил Столтенберг.

По его словам, в Альянсе видят, как Россия разместила войска вопреки воле различных правительств в странах, которые находятся в непосредственной близости со странами-членами НАТО. В частности, речь идет о нелегальной аннексии Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, размещении российских сил на территории Грузии и в Приднестровье на территории Молдовы.

Столтенберг подчеркнул, что это является нарушением территориальной целостности этих стран со стороны России.

Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

С начала акций протеста, по данным лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.

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Автор: Виталий Саенко