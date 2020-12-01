Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.
Читайте такжеВ Беларуси на воскресной акции протеста задержали более 330 человек – правозащитникиОб этом Столтенберг сообщил во время онлайн-пресс-конференции в рамках двухдневного заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое происходит 1-2 декабря в режиме видеоконференции.
"Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси. Будущее Беларуси должно решаться народом Беларуси. Мы, конечно, обеспокоены тем, что мы видим подавление мирных демонстрантов и недостаток уважения к фундаментальным демократическим правам в Беларуси", - подчеркнул Столтенберг.
В этой связи генсек НАТО заявил, что не должно быть иностранного вмешательства в дела этой страны.
"Россия не должна вмешиваться в демократический процесс или пытаться подавлять волю народа в Беларуси", - отметил Столтенберг.
По его словам, в Альянсе видят, как Россия разместила войска вопреки воле различных правительств в странах, которые находятся в непосредственной близости со странами-членами НАТО. В частности, речь идет о нелегальной аннексии Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, размещении российских сил на территории Грузии и в Приднестровье на территории Молдовы.
Столтенберг подчеркнул, что это является нарушением территориальной целостности этих стран со стороны России.
Протесты в Беларуси: предыстория
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- С начала акций протеста, по данным лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.
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