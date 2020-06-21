"Власть в Минске очень нервничает": политолог рассказал, что происходит в Беларуси на фоне протестов

19 июня в Минске и других городах Беларуси состоялись протестные акции, которые закончились массовыми арестами.

Ситуацию в Беларуси сейчас можно сравнить с президентскими выборами в Украине 2019 года.

Об этом рассказал "Апострофу" политолог, аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По его словам, год назад соцопросы показывали, что общество в Украине разделено на две части.

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«Одни были согласны выбирать тех, кто уже являются политиками, и столько же (42-45%) хотели полной перезагрузки политической системы. И большинство кандидатов работали на первую категорию, а на втором поле был один Зеленский. В Беларуси то же самое - есть определенные ожидания если не полной смены системы, то хотя бы определенной динамики в кадровой политике, смены персоналий. И на этом фоне работает несколько кандидатов, которые ранее не были в оппозиции и не имели отношения к власти. Реакция властей Беларуси на то, что альтернативные кандидаты набирают достаточно большое количество подписей, является очень нервной. И это только подогревает настроения населения. Попытка государственных СМИ осуществить атаку на этих людей добавляет им популярности и увеличивает желание поддержать их», – пояснил Тышкевич.

Он отметил, что Валерий Цепкало Сергей Тихановский (активист и видео-блогер, против которого открыли уголовное производство) и экс-банкир Виктор Бабарико получили определенный уровень узнаваемости. «Они не из системы, относительно новые, у каждого из них своя электоральная база. Тихановский очень напоминает Лукашенко образца 1994 года - он попробовал играть на его электоральном поле. Бабарико ставит на бизнес, играет роль успешного чиновника или предпринимателя. У него есть перетекание сторонников Тихановского. Цепкало - это, прежде всего, городской средний класс, в частности ІТ, новые предприятия и тому подобное. Каждый из этих кандидатов по-своему опасен для Лукашенко», – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Лукашенко «убрал» с предвыборной гонки человека, который имеет связи с "Газпромом" (Бабарико). «Но нельзя сказать, что Бабарико был на 100% пророссийским кандидатом. Определенные связи с РФ можно найти у всех трех ключевых кандидатов. Россия присутствует в формуле под названием "белорусские выборы", но она еще не применила все свои финансовые и консультативные ресурсы. Скорее она оказывает точечную поддержку отдельным кандидатам, так и Бабарико, и Тихановський пользуются поддержкой российских СМИ. Интересно, что Цепкало там почти не присутствует», – рассказал Тышкевич.

При этом он подчеркнул, что национально ориентированная оппозиция не поддерживает никого из ныне популярных кандидатов. «Старые оппозиционные партии пытались сделать что-то вроде праймериз, но закончилось все тем, что они просто переругались между собой», – добавил политолог.

18 июня в Беларуси задержали бывшего председателя правления "Газпромбанка Беларуси" Виктора Бабарико. Он является одним из конкурентов действующего президента Александра Лукашенко на выборах, которые состоятся 9 августа этого года. В отношении "Газпромбанка Беларуси", аффилированного с российским "Газпромом", сейчас ведется следствие относительно отмывания денег и уклонения от налогов, а самого Бабарико обвинили в сокрытии улик и попытке влиять на следствие.

19 июня в Минске и других городах Беларуси состоялись протестные акции, которые закончились массовыми арестами.

20 июня претенденту на пост президента Беларуси Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовной статье.

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