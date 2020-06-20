Конкуренту Лукашенко на выборах президента выдвинули обвинения

Юристы Бабарико подписали соглашение о неразглашении. Статья или статьи, по которым предъявлено обвинение, не разглашаются.

Кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико, которого задержали и держат в следственном изоляторе КГБ, предъявили обвинения по уголовному делу.

Об этом Белорусской службе Радио Свобода сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

«Сегодня нас вызвали для процессуальных действий. И сегодня Виктору Дмитриевичу предъявили обвинения», – сказал адвокат.

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Юристы Бабарико подписали соглашение о неразглашении. Статья или статьи, по которым предъявлено обвинение, не разглашаются.

«Он жив и здоров. Намерен отстаивать свои убеждения и честное имя. Мы настаиваем на его невиновности», – добавил Лаевский.

Виктор Бабарико в течение 20 лет возглавлял «Белгазпромбанк», основными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

Бабарико подозревают в финансовых махинациях. Сам он называет дело попыткой политического давления. Его задержали 18 июня.

Также был задержан сын Бабарико, который возглавляет его предвыборную кампанию.

19 июня Евросоюз призвал власти Беларуси немедленно отпустить Бабарико и его сына и гарантировать верховенство права в стране.

12 июня Лукашенко заявил, что поручил провести проверку работы банка. Действующий лидер Беларуси раскритиковал Бабарико, при этом не называя его имени. После этого в банке прошли обыски, 15 человек были задержаны.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, баллотируется на шестой срок.

Всего о наличии необходимого для регистрации кандидатов числа подписей избирателей заявили пять потенциальных кандидатов.

Об угрозе и провокациях заявляли и Бабарико, и другие потенциальные соперники Лукашенко. 17 июня счет Виктора Бабарико, на котором был сформирован избирательный фонд, заблокировали.

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