В Минске начались задержания: слышны взрывы (фото)

Белорусы сообщают также об отключении мобильной связи в столице.

Вечером 11 августа в Минске возобновились массовые протесты против избрания президентом Беларуси Александра Лукашенко. Силовики выступили с новой силой.

Об этом сообщает ряд белорусских Telegram-каналов: Радыё Свабода - Беларусь, Белсат, NEXTA Live.

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«В районе «Пушкинской» прогремел хлопок, похожий на взрыв шумовой гранаты, но никаких стычек сейчас нет. У каждого выхода из метро стоят по 10-15 бойцов спецподразделений, люди спокойно проходят мимо. Транспорт движется, пусть и не быстро, улица гудит», – пишет Onliner.

Первые задержания, по словам очевидцев, начались в районе Пушкинской (Минск). Участники протестов говорят о взрывах. Силовиками укрепляют и другие города.

В то же время на месте баррикад поставили машину с плиткой и наклейкой «За Бацька 100%». Журналисты отмечают, что привоз плитки с ремонтом не связан.

Поезда метро не останавливаются на 7 станциях у тех районов, которые в последние дни больше всего страдают от столкновений силовиков и протестующих.

Белорусы сообщают также об отключении мобильной связи в столице. Из-за этого жителей нижних этажей домов, прилегающих к местам событий, просят снимать пароли от Wi-Fi, чтобы помочь гражданам сориентироваться и коммуницировать между собой.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержано около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля. Вечером 10 августа протесты возобновились.

Военный спецназ в Минске открыл огонь по протестующим. Также произошли массовые задержания по всей стране.

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