По данным полиции, в Барселоне на митинг вышли около 6 тысяч человек.

В субботу в испанской Барселоне пятый день продолжались протесты из-за заключения рэпера Пабло Аселя, которого осудили за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песнях.

Протестующие бросали бутылки и файеры в полицию, поджигали мусорные контейнеры и громили магазины, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В ответ полицейские стреляли пенопластовыми пулями, чтобы разогнать толпу, сообщила в Twitter региональная полиция Каталонии Mossos d'Esquadra.

По данным местной полиции, в городе собралось около 6000 демонстрантов.

Протестующие также атаковали магазины на самой престижной торговой улице Барселоны, проспекте Грасия. Митингующие также разбили окна в знаменитом концертном зале Palau de la Musica.

По данным региональной полиции, в Каталонии были арестованы девять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Некоторые из них были задержаны за ограбление магазинов.

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По данным полиции, девять человек пострадали, двое из которых были доставлены в больницу.

В то же время акция протеста в Мадриде прошла мирно, тогда как в северных городах Памплона и Лерида полиция предъявила обвинения протестующим.

Дело Пабло Аселя: что известно

Испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне про бывшего короля Испании Хуана Карлоса I и записях в Twitter.

Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, но отказался сделать это.

Асель, чьё настоящее имя Пабло Ривадулла Дуро, был заключен в тюрьму во вторник. Полиция штурмовала здание университета, где Асель забаррикадировался, и арестовала его, что вызвало митинги и беспорядки в Барселоне и других каталонских городах.

Власти заявили о намерении пересмотреть законодательство, чтобы в делах, подобных делу Аселя, где не совершались противоправных деяний с применением насилия, нельзя было выносить приговоры с реальным сроком заключения. Однако приговор Аселю формально уже не может быть пересмотрен.

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Автор: УНИАН