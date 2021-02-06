Россия выдворила дипломатов из Германии, Польши и Швеции, поскольку те якобы участвовать в протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Глава фракции христианских демократов в Европарламенте Манфред Вебер призвал ужесточить санкции против России после того, как Москва выдворила трех европейских дипломатов.

Об этом он сообщил в интервью медиагруппы Funke, цитирует DW.

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Он настоял на перекрытии всех денежных потоков властных структур Кремля в ЕС и замораживании счетов.

Европарламентарий уверен, что Москва не заинтересована в диалоге, а само решение в отношении дипломатов накануне приезда верховного представителя ЕС по внешней политики и политики безопасности Жозеп Борреля назвал осознанной провокацией.

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5 февраля МИД РФ сообщил об объявлении персонами non grata сотрудников дипломатических представительств Швеции, Польши и Германии в связи с их присутствием присутствия на митингах в поддержку критика Кремля Алексея Навального.

"Дипломатам был заявлен протест в связи с зафиксированным участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и Посольства Федеративной Республики Германия в Москве в незаконных акциях 23 января 2021 года. Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН