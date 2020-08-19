ЄС готовий долучитись до мирної передачі влади в Білорусі

Крім того, Європейський союз підтримує діалог між білоруською владою та опозицією.

Європейський Союз готовий взяти участь у процесі мирної демократичної передачі влади у Білорусі.

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Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала на брифінгу за підсумками відеоконференції керівництва 27 країн - членів ЄС.

«Ми готові взяти участь, усіма можливими способами, у супроводі мирної демократичної передачі влади у Білорусі», - наголосила вона.

Фон дер Ляєн додала, що Євросоюз підтримує започаткування діалогу між владою та опозицією.

Вибори і протести в Білорусі: що відомо

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, його основний опонент Світлана Тихановська - 10,1%, інших трьох кандидатів підтримали менш як 2%.

Тисячі жителів Білорусі, незгодних з підсумками виборів, вийшли на акції протесту, сталися сутички з силовиками. Також з 11 серпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк.

У перші дні учасників акцій жорстоко розганяв міліцейський спецназ, тисячі людей затримали, багатьох з них при затриманні і в СІЗО сильно били. Згодом затриманих почали відпускати.

14 серпня в ЄС заявили про невизнання результатів президентських виборів в Білорусі і про початок роботи над введенням санкцій за фальсифікацію виборів і насильство проти протестувальників.

16 серпня в Мінську відбувся наймасштабніший в історії Білорусі Марш за свободу. На вулиці вийшли сотні тисяч людей.

Держави - члени Європейського Союзу не визнаватимуть результати президентських виборів у Білорусі.

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Автор: Виталий Саенко