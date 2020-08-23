цей матеріал доступний українською

Литва и Польша опровергли заявление Лукашенко о "внешней угрозе"

08:38, 23 августа 2020
Мир
144 0
Накануне Лукашенко заявил о "внешней угрозе" для Беларуси / REUTERS

Читайте такжеЛукашенко поручил защищать "западную жемчужину с центром в Гродно" от войск НАТО

Об этом сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявления своего коллеги безосновательными. По словам литовского лидера, цель таких высказываний - отвлечение внимания от внутренних проблем Беларуси.

"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о вероятные внешние угрозы, которые не имеют под собой никаких оснований", - отметил Науседа.

В свою очередь, глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Варшава также не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси. Он подчеркнул, что фундаментом международного права является суверенитет государства, а потому Польша намерена придерживаться этого принципа. 

"Нас беспокоит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства", - отметил польский политик.

Как сообщал УНИАН, накануне глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государство не выдержит вмешательства НАТО и приказал военному командованию республики принять "самые жесткие меры", чтобы отстоять территориальную целостность государства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter