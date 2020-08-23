Литва и Польша опровергли заявление Лукашенко о "внешней угрозе"

Лукашенко любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси.

В Литве и Польше отреагировали на слова белорусского президента Александра Лукашенко об угрозе для страны извне.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что президент Литвы Гитанас Науседа назвал заявления своего коллеги безосновательными. По словам литовского лидера, цель таких высказываний - отвлечение внимания от внутренних проблем Беларуси.

"Режим любой ценой пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Беларуси, говоря о вероятные внешние угрозы, которые не имеют под собой никаких оснований", - отметил Науседа.

В свою очередь, глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Варшава также не намерена нарушать территориальную целостность Беларуси. Он подчеркнул, что фундаментом международного права является суверенитет государства, а потому Польша намерена придерживаться этого принципа.

"Нас беспокоит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства", - отметил польский политик.

Как сообщал УНИАН, накануне глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что государство не выдержит вмешательства НАТО и приказал военному командованию республики принять "самые жесткие меры", чтобы отстоять территориальную целостность государства.

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Автор: УНИАН