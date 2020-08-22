Лукашенко привел Вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность

Такое решение он принял из-за, по его словам, «серьезного шевеления» войск НАТО на территории Польши вблизи границы с Беларусью.

Александр Лукашенко заявляет, что приводит основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность.

Об этом он сказал после посещения военного полигона под Гродно, сообщает информационное агентство БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что, вместо того, чтобы заниматься экономикой и неотложными делами страны, ему приходится уделять внимание вопросам стабилизации ситуации.

«Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом - Ред.). Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Однако, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», - сказал он.

В связи с этим Лукашенко добавил, что впервые за четверть века ему «пришлось принимать серьезное решение», приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывать их на западное направление.

Читайте также"Остановим!": Лукашенко пригрозил участникам забастовки закрытием заводов

Протесты в Беларуси: хронология событий

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц