Лукашенко привел Вооруженные силы Беларуси в полную боевую готовность
Александр Лукашенко заявляет, что приводит основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность.
Об этом он сказал после посещения военного полигона под Гродно, сообщает информационное агентство БЕЛТА.
Лукашенко подчеркнул, что, вместо того, чтобы заниматься экономикой и неотложными делами страны, ему приходится уделять внимание вопросам стабилизации ситуации.
«Даже не сказал бы, что внутри страны (в целом - Ред.). Прежде всего это Минск. Даже не хочу здесь Гродно называть с позиции сегодняшнего дня. Однако, что меня больше всего беспокоит, - к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», - сказал он.
В связи с этим Лукашенко добавил, что впервые за четверть века ему «пришлось принимать серьезное решение», приводя основные части Вооруженных сил в полную боевую готовность и перебрасывать их на западное направление.
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Протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Ранее Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. 16 августа после еще одного телефонного разговора в пресс-службе Лукашенко заявили, что они с Путиным намерены совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".
- 19 августа ЕС заявил, что не признает президентские выборы в Беларуси. Параллельно Запад готовит пакет санкций против лиц, причастных к разгону протестующих и убийств.
- 20 августа в Беларуси открыли дело о захвате власти оппозицией.
- В Беларуси пригрозили Евросоюзу ответными мерами из-за новых санкции.
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