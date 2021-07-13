Полиция смогла найти сына господина Гуо с помощью ДНК-теста.

Китаец нашел сына после 24 лет поисков - за это время он проехал на мотоцикле по всей стране более 500 тысяч километров.

Его историю рассказывает BBC.

В 1997 году сына Гуо Гангтанга похитили торговцы людьми в возрасте двух лет возле их дома в провинции Шаньдун.

По данным Министерства общественной безопасности Китая, полиция смогла найти сына господина Гуо с помощью ДНК-теста.

Как сообщает Global Times, двух подозреваемых выследили и арестовали. Они планировали похищение ребенка, чтобы потом его продать. Увидев сына господина Гуо, который играл один возле своего дома, подозреваемая женщина по фамилии Тан схватила его и отвезла на автовокзал, где ждал ее партнер, господин Ху. Затем пара села на междугородний автобус в соседнюю провинцию Хэнань, где и продала ребенка. По данным местных СМИ, сын господина Гуо до сих пор жил в этой провинции.

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После того, как его сына похитили в 1997 году, господин Гуо ездил в более чем 20 провинций по всей стране на мотоцикле, пытаясь найти сына. Во время поисков он ломал кости в ДТП, сталкивался с грабителями и повредил десять мотоциклов. Также он потратил все свои сбережения, спал под мостами и попрошайничал, когда у него заканчивались деньги.

На основе этой истории в 2015 году даже сняли фильм.

Ища своего сына, он стал известным членом организаций пропавших без вести в Китае и помог по меньшей мере семи родителям воссоединиться со своими похищенными детьми.

"Многие родители, пожалуй, давно бы сдались. Он такой удивительный, и я действительно рад за него", - говорится в одном из сообщений в китайской соцсети Weibo.

"Теперь, когда ребенка нашли, будет только счастье", - сказал господин Гуо журналистам.

Похищение детей в Китае очень распространенная история - каждый год там похищают 20 тысяч детей.

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Автор: Денис Прядко