Китаец нашел сына после 24 лет поисков - за это время он проехал на мотоцикле по всей стране более 500 тысяч километров.
Его историю рассказывает BBC.
В 1997 году сына Гуо Гангтанга похитили торговцы людьми в возрасте двух лет возле их дома в провинции Шаньдун.
По данным Министерства общественной безопасности Китая, полиция смогла найти сына господина Гуо с помощью ДНК-теста.
Как сообщает Global Times, двух подозреваемых выследили и арестовали. Они планировали похищение ребенка, чтобы потом его продать. Увидев сына господина Гуо, который играл один возле своего дома, подозреваемая женщина по фамилии Тан схватила его и отвезла на автовокзал, где ждал ее партнер, господин Ху. Затем пара села на междугородний автобус в соседнюю провинцию Хэнань, где и продала ребенка. По данным местных СМИ, сын господина Гуо до сих пор жил в этой провинции.
Читайте такжеСупруги из Китая нашли похищенного сына спустя 26 лет (видео)
После того, как его сына похитили в 1997 году, господин Гуо ездил в более чем 20 провинций по всей стране на мотоцикле, пытаясь найти сына. Во время поисков он ломал кости в ДТП, сталкивался с грабителями и повредил десять мотоциклов. Также он потратил все свои сбережения, спал под мостами и попрошайничал, когда у него заканчивались деньги.
На основе этой истории в 2015 году даже сняли фильм.
Ища своего сына, он стал известным членом организаций пропавших без вести в Китае и помог по меньшей мере семи родителям воссоединиться со своими похищенными детьми.
"Многие родители, пожалуй, давно бы сдались. Он такой удивительный, и я действительно рад за него", - говорится в одном из сообщений в китайской соцсети Weibo.
"Теперь, когда ребенка нашли, будет только счастье", - сказал господин Гуо журналистам.
Похищение детей в Китае очень распространенная история - каждый год там похищают 20 тысяч детей.
Вас также могут заинтересовать новости:
- 25-летней участнице "Мисс Мексика" грозит 50 лет тюрьмы за похищение людей (фото)
- В прошлом году более 8,5 тысяч детей использовали в военных конфликтах - ООН
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram