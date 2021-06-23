Забирают детей в военные отряды путем похищения или вербовки, утверждают в организации.

Более 8500 детей в 2020 году использовали в качестве солдат в военных конфликтах по всему миру.

Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерреш, пишет CNN.

По его словам, примерно 2700 из них погибли, а более 5700 – получили ранения. Такие цифры прозвучали во время ежегодного доклада генсека ООН в Совбезе.

Глава Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш во время ежегодного доклада в Совбезе ООН говорил среди прочего и о привлечении детей к участию в вооруженных конфликтах.

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Из-за этого они не только теряют доступ к помощи, образованию, медицине, но и погибают, травмируются, подвергаются сексуальному надругательству.

Забирают детей в военные отряды путем похищения или вербовки. В 2020 году таких насчитали 8521. Из них ранения получили 5748 детей, еще 2674 – погибли.

Статистика ООН также свидетельствует, что в 21 конфликте совершено нарушение прав против 19 тысяч 379 детей. В 2020 больше всего таких фактов зафиксировали в Сомали, ДР Конго, Афганистане, Сирии и Йемене.

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Автор: Виктория Гордиенко