По информации следствия, Лаура Мохика Ромеро входила в состав банды, которая занималась похищением людей.

25-летняя модель из Мексики Лаура Мохика Ромеро может быть приговорена к 50 годам тюремного заключения за участие в похищении людей.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации следствия, она входила в состав банды, которая занималась похищением людей. Вместе с Лаурой в штате Веракрус были арестованы еще две женщины и пятеро мужчин.

Ромеро в 2018 году завоевала титул «Мисс Оахака», в 2019 принимала участие в национальном конкурсе красоты «Мисс Мексика», а в 2020 представляла Мексику на международном конкурсе International Queen of Coffee («Королева кофе»).

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При том женщина характеризовала себя, как «нечто большее, чем просто красивое лицо». В числе своих приоритетов она называла борьбу с насилием, направленным против женщин. А также поддерживала благотворительные фонды, собирающие средства для борьбы с раком груди и лейкемией.

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Автор: УНИАН