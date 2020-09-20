Сам бывший работник разведки обвинения отвергает.

В Британии бизнесмен, раньше работавший в МИ-6, находится под следствием по обвинению в продаже информации тайным шпионам из Китая.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеВ столице Таиланда десятки тысяч человек требуют отставки главы правительства - СМИОтмечается, что руководитель аналитического центра ЕС-Азия Фрейзер Кэмерон подозревается в передаче конфиденциальной информации о ЕС двум шпионам, которые якобы выдавали себя за брюссельских журналистов.

Утверждается, что он продал информацию за тысячи евро.

Высокопоставленный чиновник британского правительства, попросивший не называть его имени, сообщил, что расследование было долгим и проводилось совместно с бельгийской разведкой. По его словам, в последние месяцы произошел прорыв.

Сам Кэмерон сказал The Times, что обвинения «смехотворны». Он отметил, что не имеет доступа к секретной или конфиденциальной информации».

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Автор: Алина Вишневская