Избранный президент США допускает введение в стране чрезвычайного положения.

Избранный президент США Дональд Трамп поддерживает национальный план объявления чрезвычайного положения в стране с использованием военных ресурсов для реализации программ массовой депортации. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

В частности, Трамп ответил на сообщения о том, что он рассматривает вариант использования военных ресурсов для осуществления депортации иностранных преступников, которые незаконно въехали в страну.

"Это правда", - написал будущий глава Белого дома.

Видео дня

В то же время будущий пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт уточнила Newsweek, что Трамп направит все федеральные и государственные полномочия, необходимые для начала крупнейшей операции по депортации нелегальных преступников, торговцев наркотиками и торговцев людьми в истории Америки.

"Американский народ переизбрал президента Трампа с ошеломляющим преимуществом, дав ему мандат выполнить обещания, которые он дал во время кампании, такие как депортация преступников-мигрантов и восстановление нашего экономического величия. Он выполнит это", - отметила спикер.

Издание напоминает, что ранее Трамп предупредил, что привлечет Национальную гвардию, а также правительственные учреждения для реализации предложенной им политики депортации.

Планы Трампа относительно массовой депортации

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд предупредил, что привлечет Национальную гвардию, а также правительственные учреждения для реализации предложенной им политики депортации. При этом остаются вопросы относительно правовых ограничений участия военных во внутренних делах.

Ранее Трамп выбрал руководительницу Министерства внутренней безопасности. Ею станет губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм. Руководящие должности в ведомстве также получат ключевые сторонники жесткой иммиграционной политики США - Стивен Миллер и Том Хоман.

Вас также могут заинтересовать новости: