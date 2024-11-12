Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выбрал новым секретарем Министерства внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на двух людей, которые знакомы с процессом отбора новой команды политика. Как отмечают журналисты, Ноэм будет курировать ведомство, "которое контролирует все" - от Таможенной службы и Иммиграционной полиции до Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и Секретной службы:
"Выбирая Ноэм, Трамп гарантирует, что лояльный к нему человек возглавит ведомство, которое является для него приоритетным и имеет ключевое значение для его внутренней повестки дня".
Руководящие должности также получат ключевые сторонники жесткой иммиграционной политики США - Стивен Миллер и Том Хоман.
Что Ноэм говорила об Украине
Весной 2023 года она назвала военную помощь Соединенных Штатов Украине дорогой стратегической ошибкой, которая подталкивает Россию к союзу с Китаем.
"Это должна быть борьба Европы, а не наша. Мы не должны тратить деньги налогоплательщиков под угрозой ядерной войны", - говорила она.
Убийство животных
В этом году политик выпустила книгу, в которой рассказала об убийстве собственной собаки. Как пишет The Guardian, собаке по имени Cricket было около 14 месяцев. По словам Ноэм, он задушил соседских кур, а также "развлекался" на охоте и не слушался ее.
"Я ненавидела его. Он оказался неподатливым, опасным для всех, с кем контактировал, и менее чем никчемным как охотничья собака", - написала она.
Женщина отвела пса к гравийной яме и застрелила. После этого она решила "выполнить еще одну неприятную работу", притянув к яме козла своей семьи. Убийство она объяснила тем, что он был "противным и злым", "любил гоняться за детьми" и плохо пахнул. Козел выжил после первого выстрела, однако она его добила.