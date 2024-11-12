Она выступала против предоставления помощи Украине.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выбрал новым секретарем Министерства внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на двух людей, которые знакомы с процессом отбора новой команды политика. Как отмечают журналисты, Ноэм будет курировать ведомство, "которое контролирует все" - от Таможенной службы и Иммиграционной полиции до Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и Секретной службы:

"Выбирая Ноэм, Трамп гарантирует, что лояльный к нему человек возглавит ведомство, которое является для него приоритетным и имеет ключевое значение для его внутренней повестки дня".

Руководящие должности также получат ключевые сторонники жесткой иммиграционной политики США - Стивен Миллер и Том Хоман.

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Что Ноэм говорила об Украине

Весной 2023 года она назвала военную помощь Соединенных Штатов Украине дорогой стратегической ошибкой, которая подталкивает Россию к союзу с Китаем.

"Это должна быть борьба Европы, а не наша. Мы не должны тратить деньги налогоплательщиков под угрозой ядерной войны", - говорила она.

Убийство животных

В этом году политик выпустила книгу, в которой рассказала об убийстве собственной собаки. Как пишет The Guardian, собаке по имени Cricket было около 14 месяцев. По словам Ноэм, он задушил соседских кур, а также "развлекался" на охоте и не слушался ее.

"Я ненавидела его. Он оказался неподатливым, опасным для всех, с кем контактировал, и менее чем никчемным как охотничья собака", - написала она.

Женщина отвела пса к гравийной яме и застрелила. После этого она решила "выполнить еще одну неприятную работу", притянув к яме козла своей семьи. Убийство она объяснила тем, что он был "противным и злым", "любил гоняться за детьми" и плохо пахнул. Козел выжил после первого выстрела, однако она его добила.

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