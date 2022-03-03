В ближайшее время заявка будет направлена в Брюссель.

Президент Молдовы Мая Санду подписала в четверг официальную заявку на вступление ее страны в Европейский Союз.

Об этом сообщает DW.

Этим она очертила прозападный курс страны, который значительно ускорился с вторжением России в Украину.

"Мы хотим жить в мире, процветании, быть частью свободного мира. Хотя некоторые решения требуют времени, другие должны приниматься быстро и решительно, поэтому мы должны пользоваться возможностями, которые приходит с меняющимся миром", - сказала Санду.

В ближайшее время заявка будет направлена в Брюссель, подчеркнула президент.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

1 марта Европейский парламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Теперь эта резолюция передается уполномоченным на принятие соответствующих решений институтам Евросоюза и всем странам-членам сообщества. В документе также осуждается российская агрессия против Украины. Резолюция носит рекомендательный характер.

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