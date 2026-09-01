'Испытывают наше единство': в Швеции заявили, что РФ усилила враждебную активность в отношении НАТО

Глава МИД Швеции считает, что единство Европы является ключевым фактором, сдерживающим РФ от дальнейшей агрессии против НАТО.

За последние недели Россия стала "еще более отчаянной" и усиливает свою враждебную деятельность в отношении НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард в интервью Euronews.

Стенергард отметила, что единство Европы является ключевым фактором, сдерживающим Россию от дальнейшей агрессии на территории НАТО.

Министр отреагировала на сообщения о значительном росте активности в рамках гибридной войны по всей Европе в последние недели. Как отметили в Euronews, самым серьезным случаем стало обнаружение в начале августа в аэропорту Лейпцига в Германии беспилотника со взрывчаткой.

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"Мы видим, что Россия действует все более отчаянно… Россия теряет территории, теряет влияние, теряет людей, и теперь они, очевидно, еще отчаяннее испытывают нас и наше единство", – сказала Стенергард.

Она добавила, что "в последнее время мы наблюдаем много инцидентов и видели единую реакцию со стороны НАТО".

Между тем, как отмечают в Euronews, канцлер Германии Фридрих Мерц должен объявить об официальном обвинении Кремля в инциденте с дроном в Лейпциге. Это будет первый случай, когда европейская страна официально обвинит Россию в такой агрессии, и, вероятно, это еще больше обострит напряженность.

Министры иностранных дел стран ЕС также соберутся в среду в Ирландии на неформальной встрече. К ним присоединятся коллеги из Украины, Великобритании и Канады. Главной темой повестки дня станет европейская и трансатлантическая безопасность.

Между тем Стокгольм призывает Европейскую комиссию вновь рассмотреть вопрос об использовании замороженных российских государственных активов – большинство из них хранится в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear – для финансирования Украины.

Лидеры Швеции, Испании, Португалии и Нидерландов хотят вернуться к этому вопросу и пообещали учесть опасения Бельгии.

Правительство Бельгии, как напоминают журналисты, в конце прошлого года оказывало наибольшее сопротивление этой мере, заявляя, что она создаст слишком большие риски для финансового сектора.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер настаивал на неограниченных гарантиях в обмен на согласие своего правительства.

"Мы не можем оставаться в том же положении, в котором были до Рождества… Мы должны двигаться дальше, потому что это справедливо по отношению к Украине, это справедливо по отношению к налогоплательщикам… И мы должны найти способ убедиться, что Бельгия будет чувствовать себя комфортно в этом вопросе", – резюмировала глава МИД Швеции.

Вероятность нападения РФ на НАТО

Ранее в CBC сообщали, что с начала лета Россия активно усилила провокации против стран-членов НАТО. По мнению экспертов издания, таким образом российский диктатор Владимир Путин хочет переломить ход войны в Украине.

По их словам, в настоящее время война в Восточной Европе быстро приближается к критическому переломному моменту, и, по мнению Кремля, единственный способ победить Украину – это политически расколоть НАТО. В Москве считают, что Украина до сих пор способна сопротивляться именно благодаря поддержке Запада.

Издание The Telegraph писало о том, что российская кампания диверсий и гибридных атак в Европе может привести к опасному просчету. Следствием этого может стать непреднамеренная эскалация между Россией и НАТО.

По информации источников издания в западных спецслужбах, Путин не заинтересован в прямом военном столкновении с Альянсом, однако хочет продолжать гибридные операции, не переступая порог открытой войны.

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