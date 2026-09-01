Туристы у озера Гарда разозлили итальянских поваров: что они делают не так

В Италии существуют определенные привычки, которые отличаются от обычаев других стран.

Озеро Гарда ежегодно привлекает тысячи иностранных туристов, которые приезжают сюда не только за солнцем и пейзажами, но и за аутентичной итальянской кухней. Однако часть посетителей предпочитает есть традиционные блюда совсем не так, как их готовят в самой Италии, поэтому местным официантам и поварам приходится выполнять довольно необычные заказы, пишет Kertvár.hu.

Один из самых распространённых "грехов" туристов – капучино или латте макиато, заказанные прямо к пицце. Во многих странах в этом не видят ничего удивительного, но в Италии кофе с молоком традиционно пьют исключительно по утрам. Поэтому чашка капучино на обеденном или ужинном столе способна вызвать искреннее удивление у местных жителей.

Это не означает, что пить капучино после полудня запрещено – просто для итальянцев это вопрос давней кулинарной традиции, которой они следуют почти свято.

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Среди других необычных сочетаний, которые удивляют ресторанный персонал у озера Гарда, – пармезан, которым туристы посыпают морепродукты, сливки, добавленные в карбонару, а также ванильное мороженое в компании жареного картофеля и кетчупа.

Итальянские рестораторы, по словам издания, стараются быть гибкими и подстраиваться под вкусы гостей, однако некоторые гастрономические границы даже они переступать не готовы.

Итальянская кухня

Ранее мы писали о других привычках, которые удивляют итальянцев. В частности, итальянский обед или ужин имеет четкую последовательность: закуска, первое блюдо, основное блюдо с гарниром, десерт, кофе и вино. Пропускать отдельные этапы можно, но менять их местами не принято.

Также в итальянских ресторанах не принято произвольно изменять состав блюд. Считается, что каждый рецепт уже имеет сбалансированное сочетание ингредиентов, поэтому просьбу заменить соус или другой компонент воспринимают как вмешательство в замысел повара.

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