Хорватского главу обвиняют в актах гуманитарной агрессии против Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу "Миротворец", куда преимущественно вносят данные боевиков и пособников российских оккупантов.

Об этом свидетельствует соответствующая заметка на веб-ресурсе, сделанная вечером 25 января.

Указано, что хорватского главу обвиняют в актах гуманитарной агрессии против Украины, его определили как "пособника российских захватчиков", который распространяет кремлевскую пропаганду и оправдывает российскую агрессию против Украины.

Авторы публикации в качестве доказательств выложили скриншоты недавних публичных заявлений Милановича прессе.

Что сказал Миланович

25 января Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и в случае наступления России Загреб максимально дистанцируется от событий и выведет всех военных из региона: "Украине не место в НАТО. Когда Украина сменила власть, тогда это движение, которое не было демократическим, было переворотом, во время которого были убиты 50 человек. История была такая - Украина идет на Запад, ничего не спрашивая у России, в ЕС ее ждут молочные реки - кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из самых коррумпированных стран, ЕС ничего Украине не дал".

Миланович признался, что будет всеми силами препятствовать любому привлечению Хорватии к конфликту между РФ и Украиной.

В МИД Украины в ответ заявили, что требуют публичного опровержения оскорбительных заявлений президента Хорватии Украины. Отмечено, что утверждения Милановича о событиях Революции Достоинства оскорбляют память украинцев и иностранцев, которые отдали свои жизни ради европейского будущего Украины.

"Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение", - сказано в комментарии МИД.

Раньше скандальным заявлением об Украине отличился немецкий командующий Кай-Ахим Шенбах. Но после международного осуждения военный был вынужден подать в отставку.

На фоне угрозы новой вооруженной российской агрессии НАТО усиливает дополнительными войсками восточный фланг Альянса. При этом, подчеркнул Столтенберг, об отправке войск в саму Украину речь не идет.

По данным разведок, уже в феврале Кремль может попытаться вторгнуться в Украину 100-тысячным войском.

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