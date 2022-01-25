Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует перебрасывать военные силы в Украину.
Об этом он сказал в интервью CNN, комментируя ответ НАТО на "гарантии безопасности" Кремля.
"НАТО не будет размещать боевые подразделения в Украине", - подтвердил Столтенберг.
По его словам, письменный ответ НАТО даст на этой неделе. Альянс готов обсуждать с Россией контроль над вооружением, прозрачность военных действий и другие вопросы безопасности в ЕС, но "не готовы идти на компромисс по основным принципам".
Читайте такжеБоррель пригрозил РФ "быстрыми и решительными" мерами в случае вторжения в Украину
"Мы дорабатываем предложения, письменный документ, который мы отправим им (россиянам – УНИАН) позже на этой неделе. Мы будем делать это параллельно с США", - цитирует слова Столтенберга журналистка Наташа Бертранд в Twitter.
РФ называет своими "красными линиями" вступление Украины в НАТО, поскольку оно, по мнению Кремля, может каким-то образом угрожать нацбезопасности России.
В связи с этим между Москвой и США и Альянсом в январе состоялась серия встреч.
Кремль предлагает Западу свои "гарантии безопасности", которыми пытается юридически обязать членов Североатлантического договора отказать Украине и другим государствам, ранее находившимся под оккупацией Советского Союза, в членстве в Альянсе.
На фоне ультиматума по отношению к НАТО Россия стянула 100-тысячное войско к границам с Украиной, а представители РФ публично угрожают Украине и ее партнерам "тяжелым сюжетом" в случае неудовлетворения предложений Москвы.