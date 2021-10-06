Президент Украины подчеркнул, что Германия поддерживает нашу страну на самом высоком уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщил сам Зеленский в микроблоге Twitter, а также посольство Германии.

"Еще одна важная личная встреча состоялась между федеральным президентом Германии Штайнмайером и президентом Украины Владимиром Зеленским, после которой главы государств направились к Бабьему Яру", - говорится в сообщении посольства.

В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что "очень важно, что в дни 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра Штайнмайер посещает Украину".

"Германия поддерживает Украину на самом высоком уровне", - подчеркнул он.

Как сообщается на сайте Офиса президента, отдельное внимание во время переговоров было уделено вопросу мирного урегулирования на Донбассе.

В частности, Зеленский отметил, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

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"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-немецким отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", – сказал он.

Лидеры государств обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы, а также поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Зеленский привлек внимание немецкого коллеги к ожиданиям Украины в контексте дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО и выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ.

Как сообщал УНИАН, в рамках мероприятий к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру в Киеве проходит официальная церемония памяти с участием президента Украины Владимира Зеленского и официальных иностранных гостей. Накануне, 5 октября, в Украину прибыл с официальным государственным визитом президент Израиля Ицхак Герцог, а 6 октября - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Автор: Антонина Доломанжи