Студент направил электронное письмо своему профессору, но в ответ получил некролог.

Франсуа-Марк Ганьон много лет преподавал историю искусств / фото Reuters Франсуа-Марк Ганьон много лет преподавал историю искусств / фото Reuters

В Монреальском университете Конкордия студенты обнаружили, что слушают лекции профессора, который умер в 2019 году.

Читайте такжеАмериканский сенатор собрал почти $2 миллиона на сувенирах со своей фотографиейОб этом пишет Slate.

Так, студент прислал электронное письмо своему профессору, но в ответ получил некролог.

"Извините, но я нашел здесь, что профессор онлайн-курса, который я посещаю, умер в 2019 году и технически он все еще дает лекции и буквально остается моим профессором на этом курсе. Я учусь по лекциям, которые записали до его смерти, и это отличные лекции, но что", - написал он в Twitter.

В университете подтвердили, что Франсуа-Марк Ганьон, который много лет преподавал историю искусств, создал лекции в рамках онлайн-каталога курсов Конкордии. После его смерти университет продолжил использовать их.

Отмечается, что ранее лекции были предназначены для специального онлайн-класса, а не для курсов, которые перешли в Интернет в результате пандемии.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН