В Монреальском университете Конкордия студенты обнаружили, что слушают лекции профессора, который умер в 2019 году.
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Так, студент прислал электронное письмо своему профессору, но в ответ получил некролог.
"Извините, но я нашел здесь, что профессор онлайн-курса, который я посещаю, умер в 2019 году и технически он все еще дает лекции и буквально остается моим профессором на этом курсе. Я учусь по лекциям, которые записали до его смерти, и это отличные лекции, но что", - написал он в Twitter.
В университете подтвердили, что Франсуа-Марк Ганьон, который много лет преподавал историю искусств, создал лекции в рамках онлайн-каталога курсов Конкордии. После его смерти университет продолжил использовать их.
Отмечается, что ранее лекции были предназначены для специального онлайн-класса, а не для курсов, которые перешли в Интернет в результате пандемии.
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