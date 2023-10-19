"Премия Сахарова" - одна из самых престижных наград в мире в области прав человека.

Евросоюз посмертно присудил премию Европарламента им. Сахарова "За свободу мысли" гражданке Ирана Махсе Амини, а также движению "Женщина, жизнь, свобода".

"Зверское убийство 22-летней Махсы Амини, стало поворотным моментом в истории. Три слова "Женщина, жизнь, свобода" - были синонимом борьбы за личную свободу в Иране", – прокомментировала председатель Европарламента Роберта Метсола.

Напомним, "Премия Сахарова" - одна из самых престижных наград в мире в области прав человека. В прошлом году Евросоюз присудил эту премию украинскому народу.

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Как сообщает Би-би-си, ЕС вручил премию Сахарова через две недели после присуждения Нобелевской премии мира сидящей в тюрьме иранской правозащитнице Наргиз Мохаммади, которая была лауреатом премии им. Сахарова пять лет назад.

История Махсы Амини

Махса Амини умерла 16 сентября после ареста исламской полицией нравов за нарушение дресс-кода. Иранские власти утверждали, что она умерла не от побоев в полиции, а от случайно обострившегося ранее неизвестного заболевания. В эту версию не верят ни родные ни друзья девушки.

После смерти Махсы в Иране начались массовые протесты и демонстрации солидарности по всему миру. Протесты в Иране были жестоко подавлены. Сотни людей были убиты и казнены за участие в том, что власти назвали "беспорядками", спровоцированными Западом.

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