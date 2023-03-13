На данный момент в Иране казнены четыре человека, арестованных за участие в протестах.

Судебная система Ирана заявила, что помиловала около 22 тысячи человек, арестованных в ходе широкомасштабных антиправительственных протестов, вспыхнувших в сентябре прошлого года.

Они входят в число примерно 82 000 человек, которые были частью амнистии заключенных, объявленной в прошлом месяце верховным лидером аятоллой Али Хаменеи, заявил глава судебной системы Ирана Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи, пишет Bloomberg.

Помилование не распространяется на протестующих, которые были обвинены или осуждены за насильственные преступления, говорится в заявлении.

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Протесты в Иране - подробности

На данный момент в Иране казнены четыре человека, арестованных за участие в протестах, которые были вызваны смертью под стражей в полиции Махсы Амини, 22-летней курдской женщины, задержанной якобы за нарушение исламского дресс-кода.

Правозащитные организации говорят, что почти 20 000 человек были задержаны в ходе беспорядков с момента их начала, и более 500 человек, в том числе десятки детей, были убиты силами безопасности. До 8 декабря ни один из приговоров не был исполнен, но в тот день был казнен первый протестующий. В Белом доме заявляли, что уверены, что Россия делится с Ираном опытом в подавлении протестов.

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