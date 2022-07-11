В годовщину Волынской трагедии польский президент подчеркнул, что только РФ выгодна вражда между Польшей и Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в понедельник, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам в Украине особого статуса.

Как передает Польское Радио, об этом Дуда сообщил, выступая в 79-ю годовщину Волынской трагедии и говоря о польско-украинских отношениях.

Президент Польши подчеркнул, что сегодня в польско-украинских отношениях больше поступков, чем слов, а "неосторожные, глупые слова имеют немедленные последствия".

"Сегодня президент Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине. Сегодня Украина этим жестом президента символически приглашает нас: "Мы приветствуем вас здесь на особых правах". Пусть это будет для нас каким-то знаком", - сказал польский лидер.

Дуда заявил, что во время чествования памяти жертв Волынской трагедии ни в коем случае речь не идет о мести.

"Ни о вербальной мести, ни, упаси Боже, о физической. Не только словом, но и делом. Ведь со всей уверенностью я могу сказать, что ни Варшава, ни Киев не выиграют от этих действий. Знаете, кому это выгодно? Той стране, которая сегодня пытается лишить Украину свободы и земли, забрать у Украины независимость, большую мечту о собственной суверенной, независимой, сильной стране, которую годами украинцы воплощали в жизнь", – добавил польский президент.

На сайте Верховной Рады Украины этого законопроекта пока нет.

Как сообщал УНИАН, 22 мая президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились о подписании двустороннего соглашения о совместном погранично-таможенном контроле. Также во время выступления в Верховной Раде Зеленский анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине.

Справка УНИАН. В этом году отмечается 79-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: