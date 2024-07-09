Моди считает, что диалог и дипломатия - это путь вперед.

Во время своего двухдневного визита в Россию, премьер-министр Индии Неренда Моди выступил с призывами как можно быстрее прекратить войну в Украине. Однако, он тоже считает, что невозможно найти решение на поле боя и нужен "только диалог", сообщает NDTV.

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия - это путь вперед", - сказал Моди Путину.

Кроме того, индийский премьер также выразил обеспокоенность по поводу своих граждан, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии", говорится в материале.

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Издание также сообщило, что Россия обязалась репатриировать всех пострадавших лиц.

"Это первый визит премьер-министра Моди в Россию после того, как страна начала войну в Украине, и после того, как он вернулся к власти в прошлом месяце на рекордный третий срок. С тех пор Индия уклонялась от прямого осуждения России и воздержалась от резолюций ООН, критикующих Москву", - добавило NDTV.

Реакция Зеленского на встречу Путина и Моди

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на визит премьера Индии к российскому правителю. Он напомнил, что в тот день, когда он прибыл в Москву, российские ракеты убили 37 человек, трое из которых - дети, а еще 170 человек получили ранения.

"Российская ракета попала в самую большую детскую больницу в Украине, прицелившись к маленьким онкобольным. Многие были похоронены под завалами. Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей демократии мира обнимается с самым кровавым преступником в мире в Москве в такой день", - написал глава государства в Twitter.

Призывы к "миру" в день массированного удара по Украине

Как писал УНИАН, на фоне ракетного удара РФ по Украине Орбан в Китае настаивал на прекращении огня. По данным The Washington Post, в Пекине оценили дипломатические усилия Орбана давить на Киев, чтобы заставить его отказаться от территорий, которые временно оккупировала Москва.

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