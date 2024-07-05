Индия обеспокоена, что Москва может окончательно скатиться в объятия Пекина.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на следующей неделе посетит Москву. Основная цель визита - показать Кремлю, что Индия заинтересована в хороших отношениях с государством-агрессором, а также убедиться, что санкционная удавка стран Запада не слишком сильно сжимает российскую шею. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что это будет первый визит Моди в Москву за последние пять лет, а также первая личная встреча с Владимиром Путиным с осени 2022 года.

"Россия и Индия имеют тесные связи еще со времен холодной войны, когда Советский Союз стал главным военным поставщиком Индии. Но в последние годы общее беспокойство относительно роста Китая побудило США и Индию сблизиться", - пишет WSJ.

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В июне Моди уже встретился с президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита Большой семерки в Италии.

"Были определенные опасения, что индийско-российские связи ухудшились из-за давления Запада. Визит подавит эти спекуляции", - сказал бывший министр иностранных дел Индии и бывший индийский посол в России Канвал Сибал.

Кроме того Индию все больше беспокоит сближение России с Китаем, который является главным геополитическим соперником и даже военным врагом Индии. Как отмечает WSJ, Индия пытается предложить альтернативу западным санкциям, которые, по мнению индусов, подтолкнули Москву ближе к Пекину.

Индия хочет "убедиться, что у России есть альтернатива, чтобы Россия не была загнана в угол и ей не пришлось складывать все свои яйца в китайскую корзину", - сказал московский эксперт по российско-индийским отношениям Алексей Захаров.

Похожей позиции придерживаются и индийские эксперты. Они говорят, что хорошие отношения с РФ являются частью индийских усилий противостоять могущественному китайскому соседу.

"Будет невозможно сдержать Китай в Азии, если Россия станет младшим партнером Китая", - сказал Нандан Унникришнан, руководитель программы Евразии в исследовательском центре Observer Research Foundation, Нью-Дели.

Россия собирает антизападную коалицию

Как писал УНИАН, недавний громкий визит российского диктатора Владимира Путина в Пхеньян является тревожным признаком формирования ядерного альянса, откровенно враждебного к НАТО и Западу в целом. Поставки северокорейских снарядов для нужд захватнической армии России в Украине - это лишь половина проблем от этого альянса. Другая половина - что КНДР получает взамен от России.

По мнению некоторых аналитиков, сближение Москвы и Пхеньяна происходит не вопреки, а с согласия Пекина. Еще одним очевидным участником этого альянса является Иран, который имеет хорошие отношения с Москвой и довольно неплохие с Китаем.

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