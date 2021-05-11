Биньямин Нетаньяху призвал граждан строго соблюдать предписания Службы тыла Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении увеличить силу и частоту ударов по сектору Газа.

Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальной странице израильского премьера в Twitter, передает lb.ua.

"По итогам оценки ситуации было принято решение о том, что сила и частота ударов [по сектору Газа] будут увеличены ХАМАС получит удары, которых он не ожидал, поэтому это потребует терпения и готовности граждан идти на определенные жертвы", - говорится в сообщении.

Глава правительства призвал граждан строго соблюдать предписаний службы тыла Израиля.

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"Эти предписания спасают жизни, их нужно неукоснительно выполнять", - добавил Нетаньяху.

Ситуация в Израиле

В Иерусалиме со средины апреля продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности. Причиной беспорядков стал запрет израильской полиции собираться на лестнице возле Дамасских ворот Старого города, где в Рамадан проводили время арабские жители, и решение израильского суда о выселении нескольких арабских семей из квартала Шейх-Джаррах в Иерусалиме.

10 мая в результатеударов Израиля по сектору Газа погибли 20 человек. США и ЕС призвали Израиль и сектор Газа прекратить обстрелы.

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Автор: Александр Топчий