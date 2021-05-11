Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Израильская армия обстреляла цели на севере Сектора Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинской территории.

Читайте такжеВ Бразилии арестовали экс-боевика "ДНР" ЛусваргиОб этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, пишет DW.

Согласно данным ведомства, убиты трое активистов движения ХАМАС.

В полиции Израиля сообщают, что в сторону страны было запущено по меньшей мере семь ракет. По меньшей мере одна была перехвачена системой "Железный купол".

Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю, пишет BBC.

Представитель палестинского минздрава заявил, что в северной части Газы погибли девять палестинцев, среди которых трое подростков.

В чем суть конфликта

Напряжение между палестинцами и израильскими силами безопасности продолжается с конца апреля. Тогда на улицы выходила преимущественно палестинская молодежь, возмущенная введенными карантинными ограничениями в Израиле на время священного месяца мусульман Рамадан. В то же время израильтяне были разгневаны недавними палестинскими нападениями на религиозных евреев.

Столкновения между палестинцами и израильской полицией вспыхнули из-за судебного заседания по земле с построенными палестинскими домами.

Израильские националисты утверждали, что эта территория принадлежала Израилю еще до того, как Иордания поселила сюда теперешних жителей. Так вроде закон позволяет вернуть израильтянам имущество, которое было утрачено во время войны за независимость в 1948 году.

10 мая в Восточном Иерусалиме в результате очередных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками пострадали более трех сотен человек.

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Автор: Людмила Жерновская