Стражи порядка в Иерусалиме применили против палестинцев светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

В Восточном Иерусалиме в результате очередных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками пострадали более трех сотен человек.

Об этом сообщил палестинский Красный Полумесяц, пишет DW.

Сообщается, что в столкновениях в этот день травмы получили по меньшей мере 305 палестинцев, из них 228 обратились в больницы, семеро получили серьезные повреждения. В свою очередь полиция заявила о 21 раненом правоохранителе: трое из них были госпитализированы.

Палестинские демонстранты забросали камнями израильских полицейских у мечети Аль-Акса на Храмовой горе, правоохранители в ответ применили светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

Представитель израильской полиции заявил, что полиция не позволит "экстремистам" создать угрозу для общественной безопасности. Стычки произошли за несколько часов до запланированного на этот день марша евреев на празднование захвата Израилем Восточного Иерусалима в результате Шестидневной войны 1967 года.

כוחות משטרה פועלים משעות הבוקר מול הפרות סדר והתפרעויות אלימות בהר הבית. הכוחות נכנסו לשטח ההר כדי להדוף את המתפרעים, שירו לעברם זיקוקים והשליכו אבנים וחפצים שונים. בפעילות נפצעו 9 שוטרים, אחד מהם פונה לקבלת טיפול רפואי. נמשכת הכוננות המוגברת ברחבי ירושלים בכלל, ובעיר העתיקה בפרט pic.twitter.com/zCsqCwHF4A — משטרת ישראל (@IL_police) May 10, 2021

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В чем суть конфликта

Напряжение между палестинцами и израильскими силами безопасности продолжается с конца апреля. Тогда на улицы выходила преимущественно палестинская молодежь, возмущенная введенными карантинными ограничениями в Израиле на время священного месяца мусульман Рамадан. В то же время израильтяне были разгневаны недавними палестинскими нападениями на религиозных евреев.

Столкновения между палестинцами и израильской полицией вспыхнули из-за судебного заседания по земле с построенными палестинскими домами.

Израильские националисты утверждали, что эта территория принадлежала Израилю еще до того, как Иордания поселила сюда теперешних жителей. Так вроде закон позволяет вернуть израильтянам имущество, которое было утрачено во время войны за независимость в 1948 году.

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Автор: Олег Давыгора